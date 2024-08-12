因应明年夏季旅游高峰 新航增加多个国际航班

新加坡航空公司明年将增加本地往返多个国际热门航点的航班，以满足明年夏季高涨的旅游需求。

新航星期一（8月12日）发文告宣布，2025年3月30日至10月26日的北半球夏季，将增加本地往返伦敦、罗马、巴塞罗那、米兰、阿德莱德、胡志明市、约翰内斯堡等国际热门航点的航班，并调整东京、孟买、德里等航线的运力。

明年3月30日起，往返伦敦盖特威克（Gatwick）机场的航班，将从每周五班增至每日一班。加上目前每天四班的伦敦希思罗机场的航班，新航每日往返伦敦的航班总数将达到五班。

往返罗马的航班将在6月26日至8月28日，由目前的每周四班增至每周五班。

6月24日至9月7日，新航将取消每周三班的新加坡—米兰—巴塞罗那航班，并个别增加新加坡往这两个航点的直飞航班。届时，巴塞罗那的直飞航班将由目前每周两班增加至每周五班。直飞米兰的航班则由目前每周四班，改成每日一班。

今年10月27日至明年10月底，本地往返澳大利亚阿德莱德的航班，由目前每周七班增加至每周10班；往返胡志明市的航班，也由目前的每周19班增加至每周21班，即每日三班；往返暹粒的航班也从目前每日一班增至每日两班。

今年12月11日至明年1月10日，以及明年4月2日至10月24日，本地往返约翰内斯堡的总航班数，由每日一班增至每周10班。

新航也决定在明年3月30日至5月31日，每日两班直飞东京成田机场的其中一班航班，将恢复使用载客量更大的空客A380飞机。

新航也对南亚城市航线进行运力调整，明年7月28日至8月31日往返孟买的航班，以及明年6月23日至7月27日往返德里的航班，将由目前的客空A380改成波音777-300ER飞机。

新航也将从明年4月1日起，暂停经由曼彻斯特飞往休斯顿的航班，但会继续提供每周五班直飞曼彻斯特的服务。

新航市场规划高级代副总裁戴浩宇说，这些调整是配合年中传统旅游高峰期，以满足旅客来年对飞往多个热门城市的更高需求。“新航会定期检讨网络和航线，以确保运力能满足需求。”