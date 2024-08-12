助企业用AI创新 中小企业商会举办“亚洲人工智能节”

新加坡中小企业商会（ASME）宣布举办“亚洲人工智能节”（AI Festival Asia 2025），以帮助中小企业取得优势以采用人工智能并进行创新。

“亚洲人工智能节”在2024年8月至2025年1月举行。由Straits Interactive公司主办、新加坡中小企业商会协办的首届“全国人工智能提示设计挑战赛”（National AI Prompt Design Challenge），成为“亚洲人工智能节”最先开始的活动，即日起接受报名。

这个挑战赛是“亚洲人工智能节”三大组成部分之一，另两部分是中小企业人工智能大会（SME AI conference）和数码与人工智能商贸展（Digi-AI tradeshow）。

新加坡中小企业商会星期一（8月12日）发布文告说：“商会和它的合作伙伴旨在推广中小企业采纳生成式人工智能（Generative AI），并帮助企业发挥潜力，缩小大公司与小公司之间的技术差距。如果有策略地使用，生成式人工智能可以帮助创造公平的竞争环境。”

这个挑战赛获得合作伙伴网络的支持，包括人工智能验证基金会（AI Verify Foundation）、资讯通信媒体发展局（IMDA）和新大专业进修学院（SMU Academy）。

欲知“全国人工智能提示设计挑战赛”详情，可上网查看。