星期二开盘可关注股票

中东和俄乌局势增加了市场不确定，隔夜美股星期一（8月12日）避险情绪上升。道琼斯工商指数下跌0.36%，报39357.01点；标普500指数平收；纳斯达克指数微涨0.21%，报16780.61点。

据知情人士说，伊朗已决定攻击以色列，来报复哈马斯领导人在德黑兰遭暗杀，并可能在接下来几天展开行动。而乌克兰对俄罗斯库尔斯克地区的跨境攻势仍在持续。

新加坡海峡时报指数星期一跌26.45点或0.81％，收报3235.38点。新加坡股市全场成交量10亿5000万股，总交易额13亿2000万元。上升股322只，下跌股231只。

亚太区域股市星期二（13日）开盘走势出现分歧，东京大涨2.31%，首尔和悉尼则分别下滑0.2%和0.01%。

星期二可关注的本地股票：

*凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）盘前公布上半年业绩报告，信托截至6月底可派发收入同比增加3.7%，至3亿6650万元；每单位派息（DPU）同比增加2.5%，至5.43分，派息日为9月26日。在总租金收入增加的带动下，信托上半年的总营收同比增长2.2%，达7亿9200万元；净房地产收入同比增长5.4%，达5亿8200万元。信托星期一闭市报2.1元，涨0.96%。

*博纳产业（PropNex）盘前公布上半年业绩报告，公司截至6月底的净利减少13.8%至1900万元，每股盈利为2.57分，低于去年同期的2.98分。受新私宅推出减少以及房地产降温措施影响，公司上半年营收下降5.1%至3亿4560万元。董事会提议上半年派发每股2.25分的股息，派息日为9月10日。公司星期一闭市报0.785元，涨1.29%。

*华联企业（OUE）公布上半年业绩报告，公司截至6月底净亏损达9610万元，去年同期则为净利4020万元。上半年每股亏损为11.42分，去年同期则为每股盈利4.75分。在房地产和其他业务部门的收入增加的带动下，公司上半年营收增加3.3%至3亿1450万元。公司星期一闭市报1.03元，涨0.98%。

*ESR乐高房地产投资信托（ESR-LOGOS REIT）宣布发行1亿7475万元的永久证券（perpetual securities），证券期限从2024年8月20日（包括）至2029年8月20日（不包括），年息6%。信托将用这笔融资收购日本分销中心ESR Kisosaki Yatomi的全部股份以及新加坡大士南14道20号（20 Tuas South Avenue 14）51%的股份。信托闭市股价维持在0.255元。

*合众控股（Avarga）公布上半年业绩报告，公司净利同比减少10%至1570万元，每股盈利为1.73分，低于去年同期的1.93分。营收同比下跌4%至8亿2839万元。公司星期一闭市报0.19元，跌1.04%。

*SMI Vantage开盘前宣布，公司正在讨论投资一家食品和饮料企业，这笔潜在收购有助于发挥公司在餐饮领域的优势和经验。公司星期一闭市股价大跌25%，报0.3分。