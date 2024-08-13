我国次季经济扩张2.9％ 全年增长预测收窄至2％至3％

我国第二季经济同比扩张2.9％，贸工部将全年经济增长预测从1％至3％，收窄至2％至3％。

贸工部星期二（8月13日）发布第二季经济调查报告显示，经季节性调整，我国次季经济环比增长0.4％。

今年上半年，新加坡经济平均同比增长3％。

与去年同期相比，第二季国内生产总值增长主要由批发贸易、金融与保险，以及信息与通信业所推动。

相比之下，制造业出现萎缩，主要原因是制药业产值大幅下滑，导致生物医药制造领域萎缩。而在智能手机、个人电脑和人工智能相关晶片需求强劲支撑下，电子业恢复增长。

面向消费者的行业，如零售贸易和餐饮服务业也萎缩，部分原因是更多本地人出境旅游。

整体而言，第二季制造业同比萎缩1％、建筑业扩张3.8％，服务业增长3.7％。经季节性调整，制造业环比萎缩0.9％、建筑业增长1.8％，服务业小幅扩张0.3％。

贸工部指出，下半年新加坡制造业将逐步复苏。尤其是电子业，在智能手机、个人电脑和人工智能相关晶片需求强劲的支撑下，将出现更强劲复苏。

制造业复苏，特别是电子领域，将惠及贸易相关的服务业，例如机械、设备与用品的批发贸易。

同时，航空和旅游需求持续复苏，将支撑旅游业和航空业的增长。

总的来说，新加坡的外部需求在今年接下来的时间里有望保持稳定。考虑到新加坡经济在今年上半年的表现，以及最新的全球和本地经济形势，贸工部将全年经济增长预测从1％至3％，收窄至2％至3％。