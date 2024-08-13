凯德综合商业信托每单位派息增加2.5%至5.43分

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）上半年可派发收入同比增加3.7%至3亿6650万元，每单位派息（DPU）同比增加2.5%至5.43分，派息日为9月26日。

信托星期二（8月13日）盘前公布上半年业绩报告，截至6月底，在总租金收入增加的带动下，信托上半年的总营收同比增长2.2%，达7亿9200万元；净房地产收入同比增长5.4%，达5亿8200万元。

截至6月底，信托投资组合的入驻率达96.8%。其中，零售，办公楼和综合开发投资组合分别为99%，95.3%和98.8%。根据今年上半年签订租约的平均租金，新加坡的零售和办公楼组合分别实现了9.3%和15%的租金调升率（Rent Reversion）。

债务方面，信托平均债务成本为3.5%，总贷款的76%为固定利率。信托的债务期限分布在不同期限，平均期限为3.5年。下半年到期的债务中，约有80%已再融资或处于贷款文件阶段。

凯德综合商业信托首席执行官陈智雄在报告中说，信托凭借对投资组合强大的管理能力，签署新租约和续签面积超过100万平方英尺，并实现良好的租金回报。展望未来，信托重点仍是对投资组合和成本的管理，同时积极寻求增长机会，以提高投资组合的盈利能力。

信托星期二开盘报2.11元，涨0.48%。