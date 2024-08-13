消息：实龙岗路Tekka Place觅买家 开价4.5亿元

在市场预期美国联邦储备局即将调低利率，借贷成本随即下降，新加坡房地产市场更趋活跃，零售和酒店资产纷纷推出市场觅买家。

根据《商业时报》报道，由林增控股（Lum Chang）和领盛投资管理公司（LaSalle Investment Management）合资发展的实龙岗路Tekka Place商场是其中一个正在寻找买家的资产。

求售的是一个结合零售和服务式公寓的混合式房地产，剩余地契仍有71年半。据悉，卖方开价4亿5000万元，并愿意将两个组成体分开销售。

Tekka Place共有一栋10层的主楼和一栋七层的附属楼。拥有320间单位的馨乐庭梧槽（Citadines Rochor）占据主楼的第三至第10层，并拥有酒店经营执照。馨乐庭梧槽要价3亿元。

净可出租面积达6万8800平方英尺的零售空间遍布主楼的地下一层至地上第二层，以及附属楼的屋顶。 商场部分的要价1亿5000万元。

在小印度另一头，位于花拉公园的lyf服务公寓（lyf Farrer Park）最近刚完成买家出价。这个资产要价2亿4000万元，尚存92年地契限期。

据报道，其他预期会推出市场出售的包括i12Katong购物商场，以及盛港的河滨坊（Rivervale Mall）。