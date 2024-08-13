新航提醒公众警惕 诈骗团伙假冒新航行骗

有诈骗团伙使用多种手段冒充新加坡航空公司实施诈骗，新航呼吁公众提高警惕。

新加坡航空公司星期一（8月12日）在脸书发文，提醒公众谨防冒充新航的钓鱼网站、电子邮件、短信、社交媒体户头和来电。

新航在文中列举了几种公众可能会遇到的诈骗类型：

在网络上伪造热线号码。例如在谷歌地图、维基页面和社区论坛上列出的虚假联系方式。

在聊天软件上冒充新航人员发布虚假招聘信息。

冒充新航设立假冒社交媒体账号，通过发布折扣广告来获取客户的个人数据。

向公众发送含有网络钓鱼链接的电子邮件或附件。

为了看起来更逼真，诈骗团伙还可能将来电显示改成新航的官方号码，或把邮箱地址改成与新航邮箱高度相似的邮址来混淆视听。

新航在文中促请公众谨慎行事，尤其是在向未经证实的来源透露个人资料时。

新航说，如果公众希望核实此类电话、短信、电子邮件、社交媒体帐户或举报虚假的新航网站，可以通过以下链接，将详细信息发送给他们。