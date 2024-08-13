新加坡股市星期二早盘上涨0.85%

海峡时报指数星期二（8月13日）早盘截至12时上涨27.51点或0.85%，报3262.89点。最高点达3270.45点，最低点为3242.03点。尽管早盘走高，但地缘政治升温以及美国本周将要公布的经济数据不确定因素较高，市场人士对后期走势持谨慎态度。

泰源技术分析培训主管王彬妮在接受《联合早报》采访时说，新加坡股市过去一周多来一直在3200点至3300点之间震荡，在三家银行股业绩公布后，市场缺乏利好消息让上升动能不足。而中东地缘政治升温的负面影响则可能导致指数随时调头下滑。不过，在这种大环境下，油价上涨会利好能源板块。此外，优质的房地产投资信托目前还处于低位，在降息预期下，上涨势头有望持续。

本周，美国消费者价格指数（CPI）和零售销售预估数据将分别于星期三（14日）和星期四（15日）出炉。这些数据将对美联储的货币政策发挥重要作用。市场人士警告，通胀数据可能导致股市单方向大幅波动，低于预期的数据会加剧市场对经济的担忧，而强劲的数据则可能会削弱降息押注。

亚太地区股市好坏参半，除东京大幅上涨2.61%外，其他市场波动较小。其中，悉尼、香港和吉隆坡均上涨，涨幅介于0.04%至0.24%；深圳、台湾、上海和首尔则全部下滑，跌幅介于0.07%和0.22%。

30只海指成份股中，24只上涨，三只下跌，三只持平。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），前者大涨12.61%至2.68元，后者起3.28%至1.26元。

前者截至6月底的上半年集团净利同比大增77.2％至30亿5840万人民币（5亿7100万新元），因毛利润同比大增65.1％至34亿8410万人民币，营收同比增加15.3％至130亿4860万人民币。集团股票涨幅为2022年9月以来最大，交易量是三个月全天平均水平的1.2倍。

跌幅最大的吉宝有限公司（Keppel Ltd）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落1.85%和1.04%，报5.84元和0.475元。