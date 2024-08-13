寿险业上半年加权新保费增长30.4％ 赔付额大增82.8％

随着宏观经济环境好转，新加坡人寿保险业上半年加权新保费总额达28亿6000万元，同比大涨30.4％。

不过，同期，寿险业支付了109亿6000万元给保户和受益人，较去年同期大增82.8％。其中，100亿4000万元发给到期保单，其余9亿2700万元则是发放给超过1万零600份死亡、重病和残障的保单索偿。

新加坡人寿保险协会（Life Insurance Association）星期二（8月13日）发布行业上半年的数据报告。

在总加权新保费（weighted new business premiums）中，单期保费在第二季同比增长32.9％，使上半年保费总额达到9亿1800万元；常年保费第二季同比增长29.3％，上半年保费总额达到19亿4000万元。

按照加权新保费，财务顾问代表成为最主要的销售渠道，占行业的32.8％，其次是银行销售代表（32.1％）和只售卖该公司产品的保险经纪（31.3％）。

截至上半年，约7万1000名公民和永久居民新投保了综合健保双全计划（Integrated Shield Plans，简称IP）。这意味着新加坡共有290万人，即约71％的本地居民投保IP。

个人健康保险新保费在上半年同比增长7.1％至2亿2070万元。IP和IP附加险（rider）保费占个人健康保险的85.4％，其余14.6％为其他医疗保单与附加险。

从产品类型上看，分红产品占新销售额的24％，非分红产品占39％，投资联结保单则占其余37％。

与去年同期相比，寿险业就业人数下降0.5％，截至今年6月底，从业人数为9593人。

展望未来，新加坡寿险协会会长陈天恩说：“随着新加坡经济持续回暖，预计今年国内生产总值（GDP）将增长2％至3％，寿险业将继续保持敏锐和灵活，以抓住增长机会，同时优先满足新加坡的保障需求。医疗保健通胀依然是一个首要挑战，今年的医疗成本预计将上升10.7％。”