青年危站38楼墙沿逾五小时 幸获民防救下

24岁青年从楼梯间翻过组屋围栏，危站38楼外墙沿超过五小时，所幸民防人员及时救下。

这起事故发生在星期一（8月12日）上午11时25分左右，地点是德曼花园路第21座组屋。

记者接获消息走访现场时，警方已拉开封锁线，民防部队也铺设了气垫，以防不测。民防部队的灾难拯救队（DART）在场部署，准备随时救援。

据观察，一名青年相信通过38楼及39楼之间的楼梯间，翻过围栏后爬了出去，再站在墙沿上。当时，楼下聚集了20多名居民，众人屏住呼吸，等待青年获救，气氛十分紧张。

直到下午4时左右，两名灾难拯救队人员通过绳索滑下，到达青年的所在位置，将他拉进楼梯间，现场公众才松一口气。

警方受询时表示，警方于星期一上午11时25分接到通知，到场时发现一名24岁男子正站在墙沿。危机谈判组（Crisis Negotiation Unit）的谈判专家谈判成功后，男子最后回到组屋走廊。

男子最后在精神健康法令下被捕。无人在事故中受伤。

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