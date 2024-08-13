博纳产业上半年净利减13.8%至1900万元 股价今涨1.27%

博纳产业（PropNex）上半年净利减少13.8%至1900万元，每股盈利为2.57分，低于去年同期的2.98分。

公司在星期二（8月13日）盘前公布截至6月底的上半年业绩报告，推出的新项目减少以及房地产降温措施，导致公司项目销售佣金收入减少，致使营收下降5.1%至3亿4560万元。其中，房地产项目营销佣金收入同比减少19.6%至9130万元；但因二手转售市场依然强劲，房地产中介佣金收入则同比增长1.3%至2亿5190万元。

董事会建议上半年派发每股2.25分股息，派息日为9月10日。

报告显示，私宅转售占今年第二季私宅市场交易量的77.4%，环比增长41.4%达3802宗交易（不包括执行共管公寓）。私宅转售量激增是因为新项目推出有限，以及两者之间的价格差距较大。

同样，组屋转售市场也较稳定。第二季有7352个单位转售，环比增长4%。今年上半年共有1万4420个组屋单位转售，同比增加6.9%。

展望未来，博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说，房价企稳以及美联储有望减息等利好因素，使买家的购房选择和负担能力都有所改善。公司对市场前景保持谨慎乐观。

公司股价闭市报0.805元，涨2.55%。