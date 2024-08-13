王乙康：已有逾100万人加入健康SG

健康SG计划推出一年多以来，已有超过100万名本地居民加入。

卫生部长王乙康星期二（8月13日）在脸书贴文说，健康SG计划今天达到重要里程碑，参与者突破了100万人。

健康SG在去年7月正式推出，目前开放给本地所有40岁及以上公民和永久居民，通过全科诊所和综合诊疗所报名加入。

王乙康说，多数参与者也已经和所选的医生看诊并制定健康计划。健康计划包括医生所建议的体检和疫苗、以及运动和饮食安排等方面，根据参与者个人的健康情况和生活习惯而异。

他也感谢全科医生、医疗集群、护联中心（AIC）、保健促进局、健康SG大使和社区伙伴为计划所做的共同努力。

本地共有约230万40岁及以上公民和永久居民，也就是说约四成已经加入健康SG计划，而其余六成，约130万名符合条件的人还没有报名加入。