骑电单车闯红灯致四人伤 马国男子监五个月吊照

男子骑电单车闯红灯，直撞两名路人，自己和后座女友也摔下车，其中一路人腿部需动手术做复健。

这起车祸发生在去年10月7日晚上10时26分左右。马来西亚籍被告谢康生（37岁）当时载着女朋友行驶在通往海军部西路的坎贝拉路时，撞倒两名正在过马路的行人。

他星期一（8月12日）承认抵触一项公路交通法令，指他没有放慢车速或在红灯时停下，导致一名行人和自己女友重伤。

根据案情，两名行人分别为18岁和19岁，他们当时跟着绿人过马路，而被告没有在红灯前停下，撞上两人。被告和女友也从电单车翻下。

18岁行人多处骨折

四人被送往邱德拔医院。18岁行人的左腿、脸部、颈椎等多处骨折，并出现气胸和脑出血。这名行人需要为左腿动手术，事后进行复健。

针对他的颈椎骨折，医生采用保守治疗，让他住院九天，并给了38天病假。伤者也被推荐到脑科、耳鼻喉科、眼科等部门复诊。

第二名行人的膝盖和手肘擦伤，臀部肌肉拉伤，医生为他开了止痛药和维生素，入院三天后出院。

被告本身也受伤，头部轻微受创，他的女友则脑震荡、鼻骨骨折以及擦伤。

控方指出被告闯红灯导致四人受伤，包括他自己，要求法官严惩五个月到七个月监禁。法官也指出受害者伤势严重，最终判被告入狱五个月，吊销驾照五年。

被告求情：妻怀孕盼续留狮城工作

被告称妻子怀孕，希望可在新加坡继续工作。

被告没有聘请代表律师，他求情时说，妻子目前怀孕两个月，他需要新加坡这份工作，恳求法官从轻发落。

另外，他也要求延期三天服刑，获法官批准。（人名译音）