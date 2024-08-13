77名活跃通勤骑士违规骑行接罚单

陆路交通管理局与交通警察针对违规的活跃通勤骑士展开执法行动，共有77名违规骑士接获销案罚单，当局呼吁骑士严格遵守骑行规则。

陆交局星期二（8月13日）在脸书贴文说，活跃通勤执法人员在勿洛、罗敏申路、盛港、淡滨尼和兀兰等地，对违规的活跃通勤用户展开一系列执法行动。在行动中针对45名违规骑士开出销案罚单，他们涉嫌骑乘不合规的设备、在错误车道上骑行以及拥有不合规的电动脚踏车。

警方的文告也说，陆交局与交警在7月28日和8月4日，针对超过限制人数骑行的脚踏车队骑士开出32张销案罚单。在行动期间，执法人员也开展了教育宣传，提高公众对骑行规范的认识。

交通部自2022年1月1日起，规定脚踏车骑士结队在公路上骑行时，车队之间必须保持30公尺的安全距离。脚踏车队在单车道公路骑行，或在巴士运行时间的巴士道骑车时，人数须保持在单列五人以内；在有两条或更多车道的公路则允许双列，共10人骑行。

违规的脚踏车骑士，将被处以150元罚款。罚款数额还适用于其他现有骑行的违规行为，包括红灯前不停车、在高速公路上骑行以及在单车道或公交车道运营时段内并排骑行。

警方促请所有骑士遵守骑行规则，确保自身安全并维护道路的整体安全。除了上述规定，骑士还必须：