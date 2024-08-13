新加坡股市回升0.7％ 引领东南亚市场

随着亚太各地股市从上周的抛售站稳脚跟，市场情绪继续有所改善。新加坡股市的海峡时报指数星期二（8月13日）上涨23.19点或0.72％，闭市报3258.57点，引领东南亚各地股市，表现仅次于东京日经指数的3.45％涨幅。其他亚太市场皆小幅涨跌。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“风险情绪继续从上周的抛售中恢复，因为最近强于预期的美国经济数据有助于缓解经济衰退的担忧。”

他指出，目前的利率预期表明，美国联邦储备局在政策宽松过程中可能保留更多的灵活性，而并非如之前以为，将因较高经济风险而被逼放宽政策。美国即将出炉的通胀数据，是股市回弹是否能持续下去的关键。

新加坡股市星期二开盘便持续走高，新加坡贸工部早上发布的第二季经济调查报告或是另一利好因素。贸工部把全年经济增长预测从1％至3％，向上收窄至2％至3％。

渣打银行在一份报告中说：“我们预计受电子业和旅游业持续复苏、全球货币政策宽松导致外部需求改善，以及劳动市场强劲的推动，下半年经济增长将继续逐步回升。”

新加坡股市星期二整体交易量微减至10亿2000万股，交易总值略减至12亿9000万元。全场上升股347只，下跌股179只。30只海指成份股当中，有22只上涨，四只股价下跌，四只持平。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）受强劲的上半年业绩表现刺激，股价大涨14.71％至2.73元，是涨幅最大的海指成份股。星展集团控股（DBS）股价上涨0.41％至34.12元，大华银行（UOB）涨0.24％至29.36元，华侨银行（OCBC）股价持平于13.83元。