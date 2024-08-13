丰益国际上半年净利同比增长5.2%达5.8亿美元

丰益国际2024年上半年虽然总营收同比下降4.9%至309亿美元（409亿新元），但净利同比增长5.2%至5亿7960万美元。

集团宣布于8月29日派发每股新元6分中期股息，和去年同期一样。

据丰益国际（Ｗilmar International）星期二（8月13日）闭市后发布的业绩报告，受饲料与工业产品以及食品业务的增长推动，集团上半年整体表现强劲，但由于旗下的合资企业、联营企业以及制糖业务的表现不佳，整体增长受限。

集团核心净利润同比增长5%达6亿零630万美元，这不包括非营运项目的亏损。

稀释后的每股盈利同比增长5.7%至9.3美分。

由于大宗商品价格同比滑落，集团核心业务营收均有下滑，但销售量的增长抵消了前者的部分影响。

集团上半年取得了共17亿9000万美元的营运现金流，截至6月30日还有9亿美元的自由现金流。

截至6月30日，集团的净负债减少了4亿3400万美元至172亿美元，净负债比也从2023财年的0.88倍改善至0.87倍。集团的总资产达557亿美元，股东资金达198亿美元，且有361亿美元的银行贷款额度未使用。

丰益国际总裁郭孔丰说，热带植物油的提炼利润率预计仍面临挑战，而豆粕产品（soybean meal）的需求和利润率预计将随大豆价格的下降而有所改善。尽管如此，强劲的营运现金流，加上上半年资本支出减少，使集团得以维持中期股息的派发。

丰益国际闭市跌0.99%至3.01元。