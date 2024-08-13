17LIVE集团上半年转亏为盈 委任姜泓汇为首席执行官

本地唯一通过SPAC上市的直播平台17LIVE集团，截至6月底上半年转亏为盈，从一年前同期净亏高达1亿1800万美元，转为取得190万美元净利（250万新元），营收同比大跌33％至1亿零120万美元，毛利润率维持于41.2％。

17LIVE集团星期二（8月13日）闭市后发布业绩时也宣布委任姜泓汇为执行董事兼首席执行官，即日上任，潘杰贤改任非执行主席。它还发布“17LIVE前瞻战略”以推动业务增长，并宣布正在制定把股东价值最大化的策略，包括可行和可持续的资本市场策略。

业绩文告指出，集团在第一季营运亏损210万美元，到第二季时取得350万美元的营运盈利，这反映营运盈利的增长势头以及集团致力优化成本和管理营运开销的良好结果。

17LIVE集团非执行主席潘杰贤说：“我们在2024年上半年取得了出色的业绩，强劲的盈利能力得益于我们团队的奉献精神和战略举措的有效性。”

这是17LIVE集团上市以来首个取得净利的半年业绩。集团股价星期二跌0.59％，闭市报0.845元。

根据文告，姜泓汇在创业资本投资行业有12年经验，在祥峰集团（Vertex Group）任职超过七年。他之前是祥峰科技收购企业 （Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC）的首席执行官兼执行董事，VTAC是第一家在新交所上市的特殊目的收购公司（SPAC），他领导VTAC去年底成功与17LIVE Inc进行业务合并。他在今年4月借调到17LIVE集团与潘杰贤和团队密切合作，致力改善业务表现和施行多项战略计划。

随着姜泓汇上任为17LIVE集团执行董事兼首席执行官，他将卸下祥峰控股（Vertex Holdings）投资部董事经理的职务，并即日起受委为创业伙伴Vertex Growth Management公司的非执行顾问。