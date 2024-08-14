城市发展上半年PATMI同比增长32％

受集团资本再循环中脱售资产带来的收益所支撑，城市发展（CDL）今年上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比增长32％至8780万元。每股盈利从去年同期的6.6分增至9.2分。

城市发展星期三（8月14日）开盘前公布截至今年6月底的上半年业绩。董事会将于9月3日派发每股2分的特别中期股息。

集团上半年营收同比减少42.2％，达到16亿元，低于去年同期的27亿元。这主要是因为去年同期包括星水嘉园（Piermont Grand）带来的10亿元贡献，该执行共管公寓（EC）项目于去年1月取得临时入伙准证（TOP）。

投资物业和酒店运营部门上半年营收分别增长21.3％和10.8％；多数地区的客房平均收入（RevPAR）取得增长，这获得新收购的布里斯班中央索菲特（Sofitel Brisbane Central）酒店和巴黎歌剧院希尔顿酒店（Hilton Paris Opéra）的加入推动。

税前盈利为1亿5540万元，主要因为融资成本升高和房地产开发业务的净利减少。截至6月底，集团资本状况保持稳健，现金储备达17亿元，现金和未提取的承诺银行贷款总额为37亿元。集团的净资产负债比率（net gearing ratio）为69％。

城市发展首席执行长郭益智在文告中说，房地产领域面临宏观经济状况和融资成本升高带来的逆风，影响了集团的表现。尽管面临挑战，集团将继续执行战略举措，包括把握具吸引力的投资机遇、加快资本再循环工作，以及推进基金管理的雄心。