美国市场对美国联邦储备局降息的预期大增，提振三大股指收涨。

道琼斯工业指数在星期二（8月13日）收升1.04%，报39765.64点；纳斯达克指数上升2.43%，报17187.61点；标普500指数收升1.68%，报5434.42点。

在星期二公布的美国7月生产者价格指数（PPI）涨幅低于预期，显示通胀压力持续缓和，加大了美联储降息的概率。

海峡时报指数星期二上升23.19点或0.72％，闭市报3258.57点。

星期三（14日）可关注的股票：

1.翱兰集团（Olam Group）今年上半年净利微涨0.2%至4803万元，收入增长9.1%至269亿元。

集团截至6月底的上半年业绩报告显示，集团税前营业盈利（Operating PATMI）增长8.3%至8亿8800万元。

每股盈利维持在0.84分。集团将在8月29日派发每股3分的中期股息。

2.益资源（First Resources）上半年净利大涨45.4%至1亿零390万美元，收入增长1.9%至4亿5720万美元。

公司将派发每股3.5分的中期股息。

3.丰益国际（Wilmar International）2024年上半年净利同比增长5.2%至5亿7960万美元，营收却同比下降4.9%至309亿美元。集团宣布于8月29日派发每股新元6分中期股息，和去年同期一样。