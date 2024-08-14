芽笼综合诊疗所率先试用人工智能胸部X光影像分析系统

采用人工智能技术来分析胸部X光片，不但有助提高放射师的效率，也能更快速识别有严重异常的情况，以便医生能够更早地做出诊断。

国立健保集团与韩国医疗人工智能公司Lunit达成合作协议，从今年10月至明年8月在芽笼综合诊疗所推动人工智能胸部X光检查试点项目。试点项目借助新科技，快速识别和优先处理有严重异常的胸部X光片，为患者提供顺畅、高效的分诊流程。

国立健保集团与Lunit星期三（8月14日）联合发布文告，宣布为国立健保集团的诊断放射学系统，引进人工智能胸部X光影像分析解決方案“Lunit INSIGHT CXR”，以用在基层医疗上。这套人工智能解决方案，将有助于提高肺部和心脏疾病的诊断水平。

文告指出，目前在国立健保集团综合诊疗所拍摄的胸部X光片，会交由集团旗下医院放射科医生进行分析和诊断。多年来随着X光片数量的不断增加，如今有必要借助科技和创新，来辅助放射科医生。

“Lunit INSIGHT CXR”人工智能解決方案，有望提高放射科医生的报告效率，让他们有更多时间处理更复杂的工作。人工智能系统会标记有严重异常的胸部X光片，以便优先处理这些病例。这将使医生能够更早地做出诊断，并加快对这些患者的医疗处理。

试点项目将从今年10月起至明年8月，在芽笼综合诊疗所进行。根据试点项目结果，国立健保集团不排除会扩大应用范围，至集团经营的其他综合诊疗所使用。

国立健保集团综合诊疗所医疗事务处处长林志光医生说，通过这个试点项目，他们旨在为家庭医生提供一种工具，以便更早地发现病情，及时介入治疗，最终改善患者的医疗效果。