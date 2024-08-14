翱兰集团融资成本大涨 早盘股价一度下跌8%

翱兰集团（Olam Group）今年上半年融资成本大涨，而且净利没显著增长，导致股价在星期三（8月14日）早盘一度下跌8%。

集团在盘前公布截至6月底的上半年业绩报告，今年上半年净利微涨0.2%至4803万元，但这没有扶持股价上扬。

股价一度下跌8.13%至1.13元，并以1.14元结束早盘交易，大约223万股转手。

业绩报告显示，净融资成本因为净债务增加和贷款利率平均升高，增长42.1%至7亿3390万元。

翱兰国际集团首席财务官穆图库马尔（N Muthukumar）说：“我们的净融资成本显著上升，主要是因为一些大宗商品如可可和咖啡的价格升至新高，导致营运资金需求增加，以及基准利率上升。我们预测，接下来通货膨胀压力会缓解，利率增速可能因此放缓。”

集团将在8月29日派发每股3分的中期股息。

集团在上半年的销量增加，提振整体收入增长9.1%至269亿元。

集团税前营业盈利（Operating PATMI）增长8.3%至8亿8800万元，这要归功于翱兰食品原料翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）的收入贡献有所增长。

每股盈利维持在0.84分。

集团预测今年下半年的经营条件会继续受地缘政治关系和宏观经济的影响，但集团也预计通胀压力会趋缓。