新加坡股市星期三早盘升0.46%

美国联邦储备局减息的概率增加，带动新加坡股市积极情绪。

海峡时报指数在星期三（8月14日）早盘上升14.86点或0.46%，报3273.43点。

亚洲股市表现不一，香港和上海分别下跌0.36%和0.35%；东京、首尔和悉尼分别上升0.091%、0.65%和0.62%。

据瑞讯银行高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）观察，市场对于美联储减息的期待似乎过高，一些鸽派人士预测美联储在9月会减息50个基点或以上，概率达到15%。她认为，减息幅度不会如此之大，除非突然发生大型危机事件或金融市场大震荡。

她说，市场对于美联储减息幅度的预测过高，股市近期内可能出现回调。

全场交易量为5亿3132万股，总交易额为6亿7986万元；上升股194只，下跌股236只。

海指成分股升多跌少，领涨的包括新加坡航空（SIA）、丰益国际（Wilmar International）和星展集团（DBS），分别上升2.21%、1.99%和1.58%，报6.01元、3.07元和34.66元。

下跌股包括扬子江船业（Yangzijiang）、凯德投资（CapitaLand Investment）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别下滑4.4%、3.56%和2.08%，报2.61元、2.44元和0.47元。



