女房客闻恶臭 揭五旬房东陈尸厕所多日

五旬阿叔陈尸家中厕所无人知，疑女房客闻恶臭后才发现，事后连夜搬家。

这起腐尸案于星期二（8月13日）晚上8时半被发现，地点在义顺环路第622座组屋。

《新明日报》接获通报，指看见数辆警车停在组屋楼下，也有警员出现在四楼一个单位。

记者约晚上10时半抵达时，数名警员在客厅和卧房内搜证。据观察，单位客厅看上去整洁，有一个神台，门口摆放着一些打包好的行李。

女房客连夜打包行李搬走。（蔡振鸿摄）

当时有两名男子在楼下等候，经询问得知他们是事发单位女房客的亲人。其中一名是女房客的舅舅，他说，外甥女来自马来西亚，住在该处约一年，接获通知后，就赶来把她接走。

等候期间，两名亲友还走到对面组屋购买一束鲜花返回现场。

一直到接近凌晨零时，该女房客才陆续将打包好的行李一袋袋地拿到楼梯口，之后独自一人搬到楼下。一辆马国注册的轿车在楼下等候，只见轿车载走物品，女房客并未跟随。

记者尝试向她了解更多详情，但她拒绝受访。

同层邻居告诉记者，他们都叫死者“阿春”，虽没有天天见面，但见到了都会打招呼。

另一名邻居说，与死者是最早同期搬进该组屋的老邻居，当时单位内住着死者母亲和弟弟，但随着弟弟结婚，母亲过世，就留下死者一人。据她了解，死者哥哥曾住在同层的另一单位。

警方受询时证实，一名55岁男子被发现倒卧在单位内，当场宣告死亡。初步调查显示，警方排除他杀，案件仍在调查。