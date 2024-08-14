吉宝“能源即服务”业务扩展至泰国

吉宝有限公司（Keppel Ltd）与泰国公司签署合资协议，把吉宝的能源即服务（Energy-as-a-Service, EaaS）业务扩展至泰国。

吉宝有限公司星期三（8月14日）文告说，吉宝的基础设施业务是与泰国的Combined Heat and Power Producing Co.有限公司（CHPP）签署有关合资协议，后者是Global Power Synergy Public Company有限公司（GPSC）独资子公司。它也与GPSC签署提供EaaS的业务合作协议。

在协议下，吉宝将与CHPP合作，在泰国开拓冷却服务，在冷却行业提供全面的EaaS解决方案，包括冷冻水系统（chilled water systems）的设计、装置、运营、维护和资产表现优化。CHPP将持有合资公司51％股权，吉宝持有其余49％股权。

吉宝与GPSC的业务合作，则是联合开拓可持续能源方案的泰国市场。除了与CHPP的合资，吉宝与GPSC的合作还包括在新加坡和泰国开发电动车充电平台，以及开发和扩展亚细安电网计划（Asean Power Grid），泰国将作为可能的电力来源或过境国家，而新加坡则是接收国。

文告说：“这为亚细安邻国在加强能源互联互通和安全方面开展合作创造了可能。”