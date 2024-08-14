扬子江金融上半年净利减少34%

扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）上半年净利减少34%，至1亿零740万元，每股盈利3.04分，不及去年同期的4.39分。接下来，集团将加大对新加坡等东南亚国家以及海事资产的投资。

扬子江金融控股星期三（8月14日）公布最新业绩报告，由于在中国的债务投资减少以及现金和收益提升产品持有量较高等因素，集团截至6月底的上半年总营收减少22%至1亿6140万元。

文告指出，减少在华债务投资符合集团的中期资产配置战略。而较高的现金和收益提升产品只是暂时的，因为扬子江金融打算逐步将这些流动资产重新配置到新加坡及东南亚的海事相关投资和私人信贷基金中。

上半年，集团海事基金资产增长62.2%，达到3亿7660万元，现金和收益增强产品增长7.8%达17亿4000万元。

在海事相关投资较高的推动下，海事资产营收从去年同期的35万元增加到2210万元。截至6月底，集团管理资产在中国和新加坡之间各半，而去年12月底的比率则为69%和31%。

展望未来，在减少中国债务投资后，集团目前持有约17亿1000万元的现金和收益提升产品，占总资产管理规模的42%。这些资产将逐步分配给新成立的现金管理基金，以实现资产回报最大化。

此外，扬子江金融计划投资9亿美元（约11亿8600万新元）的海事相关资产，作为资产配置的一部分。目前，集团已投资3亿2500万美元，投资涉及全球50艘船舶。