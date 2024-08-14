以介绍投资产品引上钩 7月至今897起投资骗案

假扮名人或公司晒出赚钱截图，或经由社交和交友软件博取受害者的信任，再引诱受害者上钩投资。2024年7月至今，本地至少发生897起投资骗局，损失金额至少3600万元。

新加坡警察部队星期三（8月14日）发文告提醒公众慎防近期发生的两类投资骗局。

第一类骗局中，受害者会被骗徒加入Telegram等聊天群组或频道，假称是名人或来自某个知名公司。聊天群组内的同伙会不断分享所谓的投资获利截图，一步步引诱受害者上当投资。

心动的受害者若联系骗徒，就会收到各种投资计划供选择。骗徒接着会索取银行户头号码、名字和手机号码等个人资料，并要求受害者汇款，以参与某个投资计划。有些骗徒还会利用投资网站或手机应用来显示利润，让受害者信以为真。

第二类骗局中，骗徒会通过脸书、WhatsApp等平台，或Coffee Meets Bagel等交友软件接触受害者。建立信任和关系后，骗徒会借机介绍投资机会，再引导受害者将投资款项汇入银行或PayNow户头。

受害者最初会收到一些投资回报，假的投资网站或手机应用也会显示利润正在增加，借此诱导受害者进行更大笔的投资。

警方说，这两类投资骗局的受害者会不断汇款，而且投资额越来越大，但最终都无法提取所谓的利润。骗徒接着失联，他们才会意识到自己上当。