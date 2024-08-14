庆祝新菲建交55周年 尚达曼总统星期四出访菲律宾

为庆祝新菲建交55周年，尚达曼总统星期四（8月15日）应菲律宾总统小马可斯的邀请，到菲律宾展开三天国事访问。

他也会在下个星期二至星期五（8月20日至23日），到瑞士日内瓦和法国巴黎进行工作访问。

我国外交部星期三（14日）发文告说，尚达曼星期四抵达马尼拉后，会在菲总统府马拉卡南宫，出席欢迎仪式和国宴，并会见小马可斯。他们将一同见证两国交换关于医护人员和碳信用的谅解备忘录。

这是尚达曼自去年上任以来，首次访问菲律宾。菲律宾也是他继文莱后，进行国事访问的第二个东南亚国家。我国国家元首上一次到菲律宾进行国事访问是在2019年，前总统哈莉玛当时为庆祝新菲建交50周年，访问马尼拉和南部棉兰老岛达沃市。

访问期间，菲律宾环境与自然资源部部长尤洛—洛伊扎加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）会向尚达曼介绍菲律宾水资源和其他自然资源的可持续发展计划，以及两国可发展的合作领域。

尚达曼也会走访亚细安生物多样性中心和国际水稻研究所（International Rice Research Institute），了解这两个机构如何推动可持续农业和生物多样性的保育工作。

尚达曼将参加由菲律宾亚洲协会和马卡蒂商业俱乐部（Makati Business Club）主办的闭门圆桌会议，讨论全球发展和本区域的经济挑战。他也会出席新加坡红十字会在马尼拉举行的75周年纪念展览，以及为旅居菲律宾的新加坡人举办的国庆招待会。

此次陪同总统出访的人员包括：总统夫人珍一藤木、主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕、卫生部长王乙康、国会议员郭献川和佳馥梅，以及总统府、外交部、贸工部、卫生部和新加坡经济发展局官员。

总统下周出访日内瓦和巴黎

尚达曼还将于8月20日至22日，对日内瓦进行工作访问，其间参加世界经济论坛董事会和国际工商理事会的会议。他也会在国庆招待会上与旅居瑞士的新加坡人见面。

尚达曼现为世界经济论坛董事会成员。

随后，他将在8月23日访问巴黎，力挺即将参加残奥会的新加坡运动员。尚达曼曾在7月底出访巴黎，为参加夏季奥运会的我国体育健儿打气。

随行人员包括珍一藤木，以及总统府、外交部和经发局官员。

尚达曼出访期间，总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。