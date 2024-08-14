金管局与多方展开量子安全合作 研究金融服务QKD运用

新加坡金融管理局、星展集团（DBS）、汇丰银行（HSBC）、华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）、网络公司SPTel和科技公司SpeQtral共同签署谅解备忘录（MOU），展开量子安全合作并研究量子密钥分发（Quantum Key Distribution，简称QKD）在金融服务中的运用。

QKD是一种前沿技术，通过量子力学，提供比传统加密方法更高的安全保障，可运用于政府、金融机构和军事领域，确保敏感信息的绝对安全。

金管局星期三（8月14日）发布文告指出，在接下来的几个月中，金管局和参与的银行将从三个领域试用由SPTel和SpeQtral联合提供的QKD解决方案。

这包括在金融行业运用场景中进行QKD概念验证沙盒实验，评估其在金融服务中的可行性、有效性和适用性，并确定在金融行业中使用QKD进行量子安全通信的可行性；验证QKD的安全属性，例如检测窃听企图和防止未经授权的访问或篡改QKD传输；通过知识交流提高技术能力，帮助MOU签署方掌握必要技能，以支持这些解决方案的采用和过渡。

量子计算技术发展迅速，并已显示出破坏常用加密算法的潜力，这构成了重大网络安全威胁。今年2月，金管局就量子技术相关的网络安全风险，向所有金融机构发布了一份咨询报告，并向金融机构提供了免受已识别威胁的建议。

最近，金管局也在“金融领域科技和创新3.0计划”（Financial Sector Technology & Innovation Grant Scheme，简称FSTI 3.0计划）下推出了针对量子项目的支持方案。