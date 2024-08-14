美华国际净利大增82.7%至1856万美元

植物油供应商美华国际（Mewah International）上半年净利大涨82.7%至1856万美元（约2441万新元）。每股盈利增长82.7%，达1.24美分。

美华国际星期三（8月14日）闭市宣布最新业绩报告显示，总营业利润增长10.6%达9850万美元。董事会将派发每股新元0.14分的中期股息，派息日为8月30日。

不过，由于植物油销售价格和销量下降，集团截至6月底的营收同比减少10.6%至19亿零980万美元。销量比去年同期减少2.8%至206万5000公吨。

其中，大宗商品部门（Bulk segment）销量比去年上半年下降3.8%至145万8300公吨，营收下降11.4%至13亿1480万美元。消费者包裹部门（Consumer Pack segment）销量从去年同期的60万8100公吨减少至60万6700公吨。但两个部门的营业利润率均取得增长。前者增长5.2%达到4890万美元；后者增长16.4%达4960万美元。

债务方面，集团总负债与股权比例为0.55，净负债与股权比率为0.37。

报告指出，“短期内，马来西亚棕榈油虽然产量增加，但出口减少，导致库存高企。相反，印度尼西亚的棕榈油则产量下降，导致供应紧张。地缘政治局势紧张、利率政策和中国经济放缓等因素继续影响消费者信心。而欧盟可能出台的森林砍伐法规也给市场带来不确定性。”

对于上述挑战，报告说，集团即将竣工的新建炼油厂将提高产能并扩大供应。产品多样化和供应范围扩大有助于集团应对不确定性。凭借强劲的资产负债表，集团将保持谨慎，同时专注于可持续增长。

美华国际星期三闭市报0.27元，跌1.82%。