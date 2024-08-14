涉30亿洗钱案 两前银行经理一前司机将被控

本地最大规模的洗钱案有新进展，有两名银行前客户经理和一名前私人司机涉案，将于星期四（8月15日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（14日）晚上发文告说，三名年龄介于26岁至41岁的男子，涉嫌抵触洗钱、伪造文件和妨碍司法公正等罪名。

第一名嫌犯是26岁的中国籍男子。他曾在本地一家外资银行担任客户经理，当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。

调查显示，2020年12月前后，这名男子涉嫌教唆苏宝林签署虚假的贷款协议，用以欺骗另一家银行，关于苏宝林银行户头钱款出处。他还被指在同年12月15日代表苏宝林，收取48万1678元的现金，但无法确切说明钱款来源。

2021年4月19日至25日，这名男子还涉嫌伪造一份贷款文件，欺骗他任职的银行有关王水明的钱款来源，并得以将3月29日的99万9980元存入王水明的银行户头。

这名男子将被控10项罪名，包括抵触伪造文件、贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、妨碍司法公正和提供假口供。

第二名嫌犯是35岁的中国籍男子。他同样是本地一家外资银行的前客户经理，客户包括林宝英。他被指从林宝英处收到一份经过多处修改的伪造税务文件，然后协助她提交给银行，以便在瑞士开设银行户头。

第三名嫌犯是41岁的新加坡籍男子，他是苏炳海的前私人司机，后者目前被警方通缉。他涉嫌对警方说谎，指苏炳海没有留下任何贵重物品。

这起洗钱案在去年8月被侦破，涉款达30亿元，被捕的九男一女被控后都不得保释，定罪服刑后已全数驱逐出境，禁止再入境新加坡。法院共充公他们约9亿4400万元的非法资产，警方还对另两名涉案者苏永灿和王火强发出逮捕令。