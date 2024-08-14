两新董事分别是另54家和46家公司董事 祐玛战略：他们可履职

祐玛战略（Yoma Strategic）在星期三（8月14日）回应新加坡交易所的质询时说，新董事潘嗣任（译音，Pun Chi Yam）和阿尔贝托·马卡皮拉克（Alberto Macapinlac de Larrazabal）有“足够的时间和精力”来履行他们的职责。

鉴于潘嗣任和阿尔贝托分别已在多达54家公司和46家公司担任董事，两人是否有足够时间和精力履行董事责任，新交所在8月12日质询，并要求祐玛战略董事会表明看法。

在缅甸从事房地产、金融、餐饮和交通运输业务的祐玛战略，于星期三闭市后披露了董事会对新交所质询的答复。

今年7月9日，祐玛战略创办人及执行主席潘继泽（71岁）被缅甸军政府扣留软禁在缅甸首都内比都的消息传出，导致祐玛战略股价隔日暴跌28％至0.103元。潘继泽在7月24日辞去公司执行主席一职，由儿子潘嗣桐（46岁）接任。潘嗣桐继续担任祐玛战略首席执行官。

祐玛战略在8月9日宣布，委任潘嗣任（44岁）为执行董事，以及委任阿尔贝托（69岁）为非执行非独立董事，他们分别在9月1日和8月9日上任。潘嗣任是潘继泽的另一名儿子，之前担任其替代董事。阿尔贝托原本是海梅·阿方索（Jaime Alfonso Antonio Eder Zobel de Ayala）的替代董事，后者于8月9日卸任非执行非独立董事职务。

对于新交所8月12日的质询，祐玛战略透露，潘嗣任担任董事的54家公司都不是挂牌公司，其中38家公司是集团旗下的公司。这38家公司当中，五家是营运公司，33家是被动的投资控股公司，并不需要潘嗣任出席董事会议或花多少时间在这些公司。16家非集团的公司都是被动的投资控股公司，也不需要潘嗣任出席董事会议或花多少时间在这些公司。

祐玛战略指出，除了担任潘继泽的替代董事，潘嗣任曾经是祐玛战略的执行董事（2011年至2019年），也曾担任非执行非独立董事（2019年至2021年）。因此，他已经熟悉和了解挂牌公司董事的责任和面对的期望。作为非执行非独立董事和替代董事，他积极参与董事会议并做出重大贡献。“潘嗣任是个能干的人，拥有多元化背景、相关经验、知识及商业意识，因此他担任多个董事职务并不影响他在祐玛战略董事会服务的时间和能力。”

此外，潘嗣任常驻缅甸仰光市，能够随时投入时间履行执行职责。考虑到这一点以及潘嗣任的承诺，董事会认为他有足够的时间和精力，能够有效地履行执行董事的职务。

至于阿尔贝托，祐玛战略指出，他是阿雅拉企业（Ayala Corporation）的首席财务官。他担任董事的46家公司当中，有三家是挂牌公司，43家是私人公司，都是活跃的公司。其中42家私人公司是阿雅拉集团旗下公司或持股的公司。这些公司中，21家并不需要他出席董事会议或投入多少时间在这些公司。

祐玛战略指出，阿尔贝托之前作为替代董事，已经熟悉和了解新交所挂牌公司董事的责任和所面对的期望。考虑到这些以及阿尔贝托的承诺，董事会认为他有足够的时间和精力，能够有效地履行非执行非独立董事的职务。