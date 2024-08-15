美国消费价格指数（CPI）降温的进一步证据增强9月降息的展望，推动美国星期三（8月14日）隔夜股市收高。道琼斯工业指数领涨0.61%，标普500指数和纳斯达克指数分别上涨0.38%和0.03%。

新加坡海峡时报指数星期三闭市涨27.71点或0.85%，收报3286.28点。

亚太股市星期四（15日）开盘时走高，悉尼和东京分别上升0.24%和0.25%。

以下是星期四可关注的股票：

1.新电信（Singtel）开市前公布截至今年6月底的首季业务报告显示，净利同比增长42.9％至6亿9000万元。集团的基本净利同比上升5.4%至6亿零300万元，若按固定汇率计算，则上升8.7%，这得益于强劲的核心营运表现，但部分被印度Airtel和印尼Telkomsel的较低净利贡献所抵消。

集团营收同比减少2.1％至34亿1300万元，息税折摊前盈利（EBITDA）则上升8.4％至9亿7700万元。

2.日本餐饮公司RE&S，以及天阶控股（The Place）在开市前要求暂停交易，有待发布消息。

3.海庭（Seatrium）宣布，成功交付第四座自升式钻油台“Vali”给Borr Drilling，比原计划明年交付的时间提前约一年。

4.SMI Vantage宣布，公司于星期三与Maureen Clement Knight签订买卖协议，以300万元收购Whisky Cask Club的3500股普通股。这项收购是集团多元化战略的一部分，旨在拓展至餐饮业的互补业务领域。加上集团首席执行官在葡萄酒和烈酒的丰富知识和全球网络，这预计给集团带来新收入来源、提高盈利能力，以及强化股东价值。

考虑到Whisky Cask Club纳入集团截至明年3月底财政年的表现中，以及执行公司2025财年的战略和计划，预计集团能在明年3月底取得盈利。公司已向新交所重新提交申请，寻求进一步延长至明年7月底，让公司满足脱离观察名单要求。SMI Vantage已于开市前要求恢复交易。