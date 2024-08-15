国大与IBM将合建AI研究与创新中心 为亚太区首创

新加坡国立大学和美国国际商业机器公司（IBM）将联手建立人工智能（AI）研究与创新中心，旨在加快前沿研究，推动人工智能创新在本地的采用。国大也因此将成为亚太区首个拥有IBM完整人工智能研发基础设施的高校。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在星期四（8月15日）举行的IBM常年大会上，宣布了国大和IBM成立新中心的战略合作计划。她说：“这项合作是新加坡稳步建设人工智能生态系统的又一例证。”

新中心旨在利用IBM的最新人工智能软硬件技术和国大的科研优势，为新加坡科研院所、企业等机构提供开发AI模型等前沿科技产品的开源平台。同时，中心将为国大研究创新计划（Graduate Research Innovation Programme，简称GRIP）以及本地起步企业、中小企业提供重要科研平台。

国大和IBM尚未宣布新中心的建设时间表，以及投入资金。IBM说，新中心将采用IBM为生成式人工智能开发需要研制的最新系统芯片AIU，其能效至少是常规图形处理单元（GPU）的四倍。GPU被普遍认为是开发大型语言模型等人工智能技术的核心工具之一。

新中心也是继国大今年3月成立国大人工智能院（NUS AI Institute，简称NAII）后，又一个促进人工智能研究与应用科研的设施。