涉30亿元洗钱案 两银行前客户经理与一前司机被控

涉及30亿元洗钱案在逃人员的前私人司机，涉嫌把两辆劳斯莱斯和两辆法拉利丢弃在多层停车场，并向警方隐瞒此事；他与另外两名涉嫌协助洗钱案被告伪造文件的银行前客户经理，一同被控上庭。

三名被告王启明（26岁，中国籍）、刘凯（35岁，中国籍）和苏炳海的前私人司机刘义杰（41岁，新加坡籍）星期四（8月15日）早上在国家法院面控。

王启明案发时是花旗银行的客户经理，当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他共面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的控状。

根据控状，王启明涉嫌在2020年12月与苏宝林串谋伪造一份借贷协议，意图欺骗渣打银行；同年12月15日，他涉嫌持有相信部分来自苏宝林犯罪所得的48万1678元，无法合理说明款项来源。

2021年4月19日至25日期间，王启明被指伪造王水明与一人的借款文件，意图欺骗花旗银行，证明存入王水明户头的99万9980元的款项来源。

王启明也在2021年2月16日至8月23日期间，涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单据给花旗银行，证明存入不同人名下的户头的款项来源，涉案金额约为329万9920元。

另外，他被指在2021年10月12日删除WhatsApp的对话记录，妨碍司法公正；2021年11月15日，他还涉嫌在樟宜机场向移民与关卡局人员谎称遗失护照，实则护照当时已上交给警方。

刘凯当时是一家银行的客户经理，客户包括林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状，指他在2020年11月24日协助林宝英，将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行，申请在瑞士开设银行户头。

刘义杰则面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名，指他涉嫌把苏炳海的四辆豪车，丢弃在文庆路上段第20座组屋附近的多层停车场，并向警方谎称苏炳海没有留下任何贵重物品。

这四辆豪车分别是两辆劳斯莱斯和两辆法拉利。

苏炳海目前被警方通缉。

王启明和刘凯都已聘请律师，两人的律师在庭上皆表示需要时间接受指示或做出陈情，申请将案件展期。刘义杰则表示有意寻求法律咨询。

王启明的案件展期至9月19日，而刘凯和刘义杰的案件则展期至9月12日过堂。（部分人名译音）