榜鹅轻轨西环线德利站启用

榜鹅轻轨西环线的德利站星期四（8月15日）启用，为居民、学生和上班族带来更大的交通便利。

西环线于2003年建成，配合榜鹅轻轨西环线周围发展，直到2014年才开始陆续启用。西环线共有七个站，德利站是最后一个启用的轻轨站。

住在西环线榜鹅坊站（Punggol Point）附近的林翠霞（63岁，退休）和隔壁邻居星期四特地到德利站参观。她受访时说：“我搬来这一带已经两年，一直期待德利站启用。每次搭轻轨列车，列车会停在德利站一会儿，但门不会开，就想着列车门几时可以打开。今天终于启用了，我们都觉得很新奇，想看看这里的环境。”

她说，孩子的朋友将于下个月在新加坡理工大学榜鹅校区教课，到时就能搭轻轨列车到德利站，方便许多。

也是白沙—榜鹅集选区议员的数码发展及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生，星期四从西环线的三记站 （Sam Kee）乘搭轻轨列车到德利站（Teck Lee），为新的轻轨站主持启用仪式。

普杰立发表讲话时说，榜鹅区现在设有榜鹅数码园区和即将开学的新加坡理工大学榜鹅校区等设施，将是一个热闹的大学城和商业区。他提到，德利站附近还有战备军人协会（SAFRA）和榜鹅综合社区中心One Punggol等，但榜鹅区并不小，因此轻轨列车服务、巴士服务及脚踏车和人行道等能为居民带来交通便利。