亚太及新加坡股市星期四早盘普遍走高 海指上涨0.71％

美国通胀数据符合市场预期，增强美国联邦储备局9月开始降息的展望，继美国隔夜股市收高后，亚太及新加坡股市星期四（8月15日）早盘普遍上涨。截至中午，新加坡海峡时报指数上涨23.30点或0.71％，报3309.58点。

海指成份股方面，21只上扬，四只持平，五只下滑。领涨的是新科工程（ST Engineering）和新航（SIA），分别起4.35％和2.67％，报4.56元和6.16元。

跌幅最显著的包括城市发展（CDL）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust，简称CICT），分别下跌2.11％和1.88％，报5.10元和2.09元。

截至上午11时55分，除了首尔因假期没有交易，以及台湾下跌0.11%，其余亚太股市走高。东京领涨1.14%，上海、深圳、香港和悉尼的涨幅介于0.27%至1.07%。

IG市场策略师叶俊荣说，美国7月消费价格指数（CPI）显示美国物价进一步放缓（disinflation），与前一天较疲软的生产者价格指数（PPI）一致，风险情绪在隔夜继续受到提振。

叶俊荣认为，市场焦点将进一步转向增长状况，美国经济是否实现软着陆的争论也将随之升温。

星期四公布的美国零售销售预估数据料备受关注，预计7月的环比增幅为0.3%。在就业市场疲软，以及家庭债务上升的背景下，零售表现如果不如预期，或再度引发经济衰退的担忧。