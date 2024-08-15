牛车水商联会赢得史密斯街竞标

牛车水史密斯街片区竞标结果出炉，牛车水商联会组成的团队以每个月12万3000元标价和发展概念赢得竞标，成为史密斯街的总租户，负责综合管理史密斯街11号至37号的单数门牌店屋，以及属于国有土地的毗邻步行街。

新加坡土地管理局星期四（8月15日）在招标网上宣布由牛车水商联合赢得竞标，同时在脸书上赞扬牛车水商联会所提出的概念、配套项目和公共空间改善方案，既能够进一步弘扬新加坡华人传统特色，也能加强大家对牛车水的认同感。

土管局、新加坡旅游局和市区重建局去年11月底联合发出史密斯街招标书，今年3月招标截止时，共有五方业者竞标。该招标项目根据竞标者的价格和质量两方面进行评估，综合得分最高者才能赢得项目。根据当局资料显示，竞标价格占总分30%、愿意为项目投入的资本占20%，以及项目质量占50%。

土管局网站资料显示，五家参与竞标的业者的竞标价格从月租5万3000元至18万元不等。其他竞标业者包括许振荣的上市公司午言媒体（NoonTalk Media）、一家设计师运营的物业管理公司Benlo Venture、旗下有西餐馆Swensen’s和Tip Top咖喱角等品牌的本地老字号餐饮集团ABR控股，以及健身房管理公司IGYM Fitness。

根据早前三家政府机构在招标书里提供的指引，政府希望竞标者提出的方案既能保存历史文化，也能为史密斯街注入全新活力，打造结合传统与现代的空间，例如举办社区活动、引入画廊等创意生活概念店，以及增设服务式公寓或共享居住和办公空间。

史密斯街招标项目的土地面积共约3166平方米，总楼面面积3073平方米。项目租期为五年，五年后可申请延长四年。