未来经济咨询委员会为新加坡寻下阶段增长和转型方向

新成立的未来经济咨询委员会（Future Economy Advisory Panel，简称FEAP）将提供专家建议，支持新加坡下一阶段的经济增长和转型，继续为国人创造良好就业机会，改善人们的生活。

贸工部星期四（8月15日）发文告指出，未来经济咨询委员会在副总理王瑞杰的领导下，第一次召开了会议。

文告说，随着未来经济委员会（Future Economy Council）第三届任期于去年结束，接下来将由未来经济咨询委员会提供专家建议，以支持新加坡下一阶段的经济增长和转型。

未来经济咨询委员会将以未来经济委员会的工作为基础，找出新加坡具有竞争力和可以创建能力的新增长领域，并就行业趋势、新出现的机遇和挑战，向政府提供看法和建议。

王瑞杰说：“未来经济咨询委员会旨在确认新加坡在哪些新增长领域，可以建立具备全球竞争力的生态系统，进而引导我们在研发方面的投资，以及国人终身学习的方向，并在新加坡内外部建立更深层次的合作。

“当我们身处竞争更加激烈的地缘政治环境中，未来经济咨询委员会将为政府提供宝贵意见，以应付瞬息万变的科技和市场变化。我们的目标是继续为新加坡人创造良好的就业机会，改善人们的生活。”

未来经济咨询委员会由21名成员组成，他们来自不同背景，包括企业、商会与商团、工会、高等学府和政府。这些成员因丰富的经验、在不同领域的专业知识，以及在各自行业的出色领导能力而获得任命。

21名成员包括副总理兼贸工部长颜金勇、星展集团总裁高博德、凯德投资集团首席执行官李志勤、创投公司Granite Asia高级管理合伙人李宏玮、新加坡工商联合总会主席林明彦、淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）、全国职工总会秘书长黄志明、新加坡国立大学校长陈永财教授等。