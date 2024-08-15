未来经济咨询委员会为新加坡寻下阶段增长和转型方向

吕爱丽

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发布 / 2024年8月15日 3:08 PM
未来经济咨询委员会将找出新加坡具有竞争力和可以创建能力的新增长领域，并就行业趋势、新出现的机遇和挑战，向政府提供看法和建议。（王彦燕摄）
未来经济咨询委员会将找出新加坡具有竞争力和可以创建能力的新增长领域，并就行业趋势、新出现的机遇和挑战，向政府提供看法和建议。（王彦燕摄）

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新成立的未来经济咨询委员会（Future Economy Advisory Panel，简称FEAP）将提供专家建议，支持新加坡下一阶段的经济增长和转型，继续为国人创造良好就业机会，改善人们的生活。

贸工部星期四（8月15日）发文告指出，未来经济咨询委员会在副总理王瑞杰的领导下，第一次召开了会议。

文告说，随着未来经济委员会（Future Economy Council）第三届任期于去年结束，接下来将由未来经济咨询委员会提供专家建议，以支持新加坡下一阶段的经济增长和转型。

未来经济咨询委员会将以未来经济委员会的工作为基础，找出新加坡具有竞争力和可以创建能力的新增长领域，并就行业趋势、新出现的机遇和挑战，向政府提供看法和建议。

王瑞杰说：“未来经济咨询委员会旨在确认新加坡在哪些新增长领域，可以建立具备全球竞争力的生态系统，进而引导我们在研发方面的投资，以及国人终身学习的方向，并在新加坡内外部建立更深层次的合作。

“当我们身处竞争更加激烈的地缘政治环境中，未来经济咨询委员会将为政府提供宝贵意见，以应付瞬息万变的科技和市场变化。我们的目标是继续为新加坡人创造良好的就业机会，改善人们的生活。”

未来经济咨询委员会由21名成员组成，他们来自不同背景，包括企业、商会与商团、工会、高等学府和政府。这些成员因丰富的经验、在不同领域的专业知识，以及在各自行业的出色领导能力而获得任命。

21名成员包括副总理兼贸工部长颜金勇、星展集团总裁高博德、凯德投资集团首席执行官李志勤、创投公司Granite Asia高级管理合伙人李宏玮、新加坡工商联合总会主席林明彦、淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）、全国职工总会秘书长黄志明、新加坡国立大学校长陈永财教授等。

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