加控一项伪造罪 Evergreen首席执行官杨孔霖获准以100万元保释

涉嫌蓄意欺骗而教唆他人伪造公司文件的Evergreen Group Holdings首席执行官杨孔霖再被加控一罪，他获准以100万元保释在外，其间必须佩戴电子追踪器、遵守宵禁并定期向警方调查官报到。

以新加坡富豪自居的被告杨孔霖（David Yong，37岁）原本面对三项伪造文件的控状，他于星期四（8月15日）在国家法院被加控一项伪造文件的罪名。

杨孔霖自8月3日被控后便不得保释，身穿红衣的他星期四通过视讯出庭，脸上的胡渣清晰可见。

新控状显示，杨孔霖涉嫌在2022年10月至2023年2月，教唆董思芬伪造有关Evergreen GH的财报，把公司税前利润调为798万4266元。

控方在庭上指出，杨孔霖被捕至今才两周，针对6300万元的调查还在进行中，商业事务局人员因此需要更多时间。

另外，杨孔霖有潜逃风险，目前尚未确认他柬埔寨护照的去向，因此必须设置高额担保金额，以确保他不会潜逃。他日若柬埔寨当局确认杨孔霖已放弃该国国籍，再来商讨是否需要调整担保金额。

控方要求将担保金额定在100万元，保释条件则包括佩戴电子追踪器、遵守晚上10时至隔天早上6时的宵禁、每周向警方调查官报到等。

法官批准控方的申请，允许杨孔霖以100万元保释。案件展期至9月27日进行审前会议。

原本的三项控状显示，杨孔霖涉嫌在2021年12月16日前后，两次教唆刘梦涵伪造Evergreen GH Pte Ltd的发票，分别发给陈罗伊和Evergreen Venture Capital Pte Ltd，制造后两者购买家具和电器的假象。

杨孔霖也被指教唆刘梦涵伪造另一份发票，用来制造出售家具给郑爱辰，以及为郑爱辰提供室内设计服务的假象。

根据会计与企业管制局的资料，杨孔霖是2018年创立的Evergreen GH的唯一股东，他在2023年12月卸下董事职务。

伪造文件罪名若成立，杨孔霖可被判最长10年监禁、罚款或两者兼施。（部分人名译音）