跨岛线第二阶段完成颁发所有建造合约

地铁跨岛线第二阶段预计2032年通车，陆路交通管理局颁发最后一项土木工程合约，计划于今年第四季开始在马裕站和金文泰站之间建造隧道。

陆交局星期四（8月15日）发文告宣布，中国水利水电建设集团（Sinohydro Corporation Limited，简称中国水电）新加坡分公司，获颁跨岛线马裕站（暂名，Maju station）和金文泰站之间的隧道设计和建造工程合约，总值约1亿9900万元。陆交局已颁发跨岛线第二阶段的所有土木工程合约。

马裕站和金文泰站之间的双线隧道，将建在双溪乌鲁班丹等主要基础设施底下，各长达1.4公里。

这一带的土地主要由坚硬的沉积岩构成。隧道工程进行期间，陆交局和承包商将密切监控工程进展，并落实必要的缓解措施，以确保地面稳固和工程安全，且如期完工。当局也会尽量减少施工对附近居民、商家等和基础设施的影响。

中国水电也通过联营集团，参与建造跨岛线的巴西立东站和金文泰站。

与此同时，陆交局宣布颁发价值约4亿元的合约，给西门子交通集团（Siemens Mobility）和Concord Corporation组成的联营集团，由集团设计、供应、安装、测试和试运行（commissioning）跨岛线供电系统。