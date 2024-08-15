永科控股上半年净利大跌95% 股价一度挫19%

永科控股（AEM Holdings）上半年的净利同比大跌95%至89万5000元，加上分析师大幅调低目标价，建议卖出，永科星期四（8月15日）的股价一度大挫19%。

到截稿时间下午3时40分，永科控股大跌15%至1.24元，跌破一年来低位。

永科控股星期三（14日）闭市后公布了今年上半年的业绩。

公司测试解决方案业务的一个主要半导体客户的需求，比去年同期大幅下跌42%，再加上占公司营收近41%的承包制造业务，上半年的营收同比下跌28.8%，致使公司上半年的营收下跌37%至1亿7360万元。此外，公司也面临承包制造业务中的工业领域，库存消化时间延长的窘境。

公司上半年的净利大跌95%，致使每股盈利也相应从去年同期的6.37分，大幅滑落至0.29分。永科控股上半年的业绩远不如市场和分析师的预测。

马来亚银行研究分析师薛泽明在星期四发表的报告中说，管理层说下半年的营收会在1亿6000万元至1亿8000万元，与上半年相当，而大部分的营收也会来自新客户。目前，公司的核心客户订单大不如前，虽然提供给新客户的新产品，利润率会较高，但他认为，新客户的增长需要几年时间，才能发展到与现有核心客户相同的水平。

马银行研究对公司今年和明年的扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）的预测，分别下调67.2%和63.7%，有鉴于此，对永科控股的评级也从持守下调至卖出，目标价从2.02元大幅下调到1.12元。