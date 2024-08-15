国大留学生通宵排队办准证 移民局建议提早预约

担心逾期逗留我国，近日不少即将到新加坡国立大学求学的外籍学生，声称被迫在校内通宵打地铺，以早日办理学生准证手续。

移民与关卡局指出，国大每日提供约800个至900个预约名额，短期探访证到期前，若还未收到学生准证，这些外籍学生可到移民局官网申请延长。

社交媒体小红书日前流传多张照片，只见不少年轻人在夜里排队，铺上软垫就地占位。据称，这些是为了拿取办理学生准证场外注册（Offsite Enrolment，简称OSE）号码牌的准国大生。

移民局发言人答复《联合早报》询问时说，近期留意到社交媒体上出现有关国大学生准证场外注册的帖子。

发言人说，外籍学生一旦成功申请到学生准证，会收到原则性批准信（In-Principle Approval），之后得预约时间办理相关手续，才能正式获得学生准证。

为了方便外籍学生，移民局会安排在外籍学生人数较多的高等教育学府内，进行场外注册，完成并签发学生准证。每年会定期举行两轮，分别在1月和8月学期开始前。

移民局将与高等教育学府密切合作，确保提供足够的场外注册预约时段。校方会根据外籍学生的人数，判断所需的天数和每日预约的时段，移民局才提供相应的资源。

移民局透露，国大每天大约需要800个至900个预约名额。“没有预约的学生，如果有正当的理由急需办理学生准证，可视个别情况允许无预约（walk in）办理。”

发言人说，决定通宵排队的学生均没有预约，而绝大多数外籍学生都会预约，不必通宵排队，只需在预约时间和日期到场即可。

移民局说，今年7月至今，国大约有6200名外籍学生预约场外注册，140人选择无预约前去办理手续。

外籍学生若错过校内的场外注册，可到移民局大楼预约办理相关手续。短期探访证到期前，若还未收到学生准证，可到移民局网站申请延长短期探访证，一般五个工作日就会收到申请结果。