本地股市闭市上扬29.45点

美国通货膨胀数据符合预期，市场对减息在望更有信心，星期四（8月15日）的亚太股市普遍随着隔夜美股的涨势收高，新加坡海峡时报指数连涨三日，闭市上行0.9%或29.45点，收报3315.73点。

其他亚太股市方面， 除了香港和台湾股市下跌以外，其他股市都以上升盘闭市。香港闭市小跌0.02%，台湾则跌0.60%。

上海股市闭市上涨0.94%，领涨亚太股市，韩国起0.88%，深圳走高0.82%，日本股市的升幅达0.78%，澳大利亚股市则上涨0.17%。

本地股市全天的交易量达10亿3000万股，交易额12亿8000万元，上升股314只，下跌股263只。

30只成份股涨多跌少，一共21只股价上扬，七只下跌，两只持平。

业绩良好的新科工程（ST Engineering）领涨成份股，闭市上扬4.35%至4.56元，新电信（Singtel）起3.78%至3.02元，新加坡航空（Singapore Airlines）上涨2%至6.12元。

其他成份股的涨幅介于0.36%至1.96%。

跌幅最大的成份股是城市发展（City Developments），闭市滑落3.07%至5.05元。凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）下行1.41%至2.10元，华业集团（UOL）下挫1.33%至5.19元。

其他四只下跌股的跌幅介于0.75%至0.99%。