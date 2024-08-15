新航东亚航线地区 7月份载客率猛跌至76.9％

新加坡航空公司（SIA）东亚航线地区的载客率（passenger load factor）上个月突然猛跌至76.9％，比一年前同期（同比）的82.2％跌了5.3个百分点，比前个月份（环比）的83.2％更是少了6.3个百分点。

载客率反映航空公司可用客座的使用率，衡量业者填补座位和产生票价收入的效率，比率越高就越有效率。

新航星期四（8月15日）闭市后发布7月份营运数据时指出，尽管客运量（passenger traffic）增长强劲，但由于客运能力大幅扩张，新航东亚航线地区7月份的载客率因此下降。

这使东亚航线地区连续三个月载客率最低。新航其他四个航线地区的7月份载客率在81.5％至90.1％之间。

新航7月份整体载客率同比跌4.3个百分点至84.7％，虽然客运量或客运公里数（revenue passenger-km）同比增加6.5％，但客运能力（可用座位里数，available seat-km）同比增幅高达11.8％。新航并没透露东亚航线地区的客运量和客运能力数据。

在7月份，新航集团（新航与酷航）的载客率同比跌4.2个百分点至85.6％，酷航的载客率同比跌3.8个百分点至88.9％。集团的客运量同比增加3.6％，客运能力则同比增加8.7％。

新航和酷航在7月份合计运载320万名乘客，同比增加6.7％。

集团7月份的货运数据方面，货运量同比劲增18.5％，因电子商务需求强劲和港口拥堵的溢出效应。货运能力同比增幅为8.2％，因此载货率同比增加5.0个百分点至57.4％。

截至2024年7月底，集团客运网络覆盖36个国家和地区的125个目的地。新航飞往78个目的地，酷航则飞往69个目的地。集团的货运网络则覆盖37个国家和地区的129个目的地。