国大两图书馆恢复门禁 不再对公众开放

学校图书馆对外开放引发学生不满，新加坡国立大学决定恢复门禁，校内中央图书馆和医学与科学图书馆不再允许公众进入公共区域。

国大学生会星期四（8月15日）发声明说，近期大量游客涌入校园，严重扰乱学生的学习，并影响他们的权益。

声明指出，国大在听取学生会反馈意见后，原本从5月开始解除门禁的中央图书馆（Central Library）和医学与科学图书馆（Medicine+Science Library，简称MSL），在本季度恢复门禁，只允许国大学生、教职员和图书馆会员进入，直至另行通知。

据《联合早报》了解，从星期三（14日）开始，进入中央图书馆须刷卡。

《联合早报》早前报道，这两个图书馆是从5月15日起，试行解除门禁，进出图书馆的公共区域不再须刷卡。

国大图书馆馆长彭丽珊副教授当时回复《联合早报》询问时指出，国大是一个开放、包容的校园，希望通过鼓励国大社群重新认识和支持善用国大的共享空间和资源，让多人受惠。

近期国外暑假到访的游客激增，国大再次出现人满为患的情况。一些学生通过社交媒体宣泄不满情绪，也有学生上网请愿，要求校方管制到国大和南洋理工大学的游客，近百人签名支持。

国大新学年本星期开课，校方在星期三发邮件给全体师生阐述学校在控制游客方面将采取的措施，包括增加校园班车的趟次，派工作人员到食堂、巴士站等地点，确保高峰时段工作人员和学生可以优先上车和用餐。