康盛人生集团上半年净亏1230万元 有关脐带血认证被撤除

康盛人生集团（Cordlife）截至6月底上半年净亏1230万元，相比一年前同期它取得的220万元净利。在扣去所有高风险储罐的活跃顾客的总计970万元退款后，集团上半年营收同比大跌67.5％至920万元。

康盛人生集团在星期四（8月15日）晚上发布业绩。该公司的新加坡业务在脐带血储罐温度异常事故后，被当局调查。去年底卫生部禁止公司的新加坡业务采集、检测、处理和储存新的脐带血，直至符合卫生部要求并获得恢复批准。它至今仍未获得卫生部恢复这些业务的批准。

集团在今年4月8日宣布为活跃顾客提供退款。若不是这些退款，集团上半年的营收将是1890万元，同比跌幅33.4％。上半年营收的下跌，主要是新加坡业务暂停运营的结果。不包括退款的话，集团上半年的净亏为270万元，主要由营收下跌所致。

它透露，集团在6月底仍有7470万元净现金，相比去年底时的8250万元，现金情况依然良好。净现金的减少，主要是持续的退款活动和纠正工作的结果。

卫生部在6月18日已再度通知公司，新加坡业务须继续暂停，为期三个月或直至获准恢复。新加坡业务原本是集团最大的收入来源，新加坡业务预料将继续受到暂停令和调查活动的影响。集团将继续密切与卫生部合作，调查和解决所发现的新加坡业务失误。

和一年前一样，康盛人生集团没有派发中期股息。

美国血液与生物治疗促进协会 撤除集团脐带血业务认证

另一方面，康盛人生集团星期四晚上透露，已接获美国血液与生物治疗促进协会（Association for the Advancement of Blood & Biotherapies）通知，协会已撤除给予公司的有关脐带血业务认证。协会指出，只有在康盛人生集团获得卫生部批准恢复新加坡业务，以及公司完全解决品质问题并有好几个月的记录供检查后，协会才可以为公司进行认证。

康盛人生集团指出，公司将在新加坡业务获准恢复后，在适当时候评估寻求该协会认证的可行性。公司并未预期协会撤除给予公司的认证，对公司继续营业和2024财年的业绩，将造成重大的影响。