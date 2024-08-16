星期五开盘可关注股票

美国零售销售和首请失业金数据的双重利好，推动隔夜美股星期四（8月15日）大幅上涨。纳斯达克指数大涨2.34％，收于17594.5点；标普500指数涨1.61%，报5543.22点；道琼斯工商指数涨1.39%，报40563.06点。

美国7月零售销售额增长1%，创一年半来最高纪录。首次领取失业救济金的人数则为一个月来新低，上星期领取人数有22万7000人，比前一周少7000人。

新加坡海峡时报指数三连涨，星期四闭市上行0.9%或29.45点，收报3315.73点。股市全天的交易量达10亿3000万股，交易额12亿8000万元，上升股314只，下跌股263只。

其他亚太股市星期五（16日）开盘全部飙升，东京大涨2.78%，首尔和悉尼也分别上涨1.93%和1.28%。

以下是星期五可关注的股票：

*新邮政（SingPost）盘前公布2024／2025年第一财季业务报告，在澳大利亚和新加坡业务增长的支持下，集团营收同比增长22.4%达4亿9480万元。营收增长和有效的成本管理，使集团营业利润同比增长105.2%达2440万元。新邮政股价星期四上升2.33%，报0.44元。

*新加坡航空（SIA）闭市后公布营运数据，新航7月整体载客率同比跌4.3个百分点至84.7％，虽然客运量或客运公里数（revenue passenger-km）同比增加6.5％，但客运能力（可用座位里数，available seat-km）同比增幅高达11.8％。其中东亚航线地区载客率（passenger load factor）猛跌至76.9%，同比跌了5.3个百分点。公司股价闭市上涨2%至6.12元。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）计划在8月22日发行1亿8000万元的次级永久证券（perpetual securities），年票息率4.3％，可在2029年首次赎回。信托闭市维持在1.29元。

*凯德投资（CapitaLand Investment）计划在8月22日发行3亿5000万元的固定利率优先票据，年票息率3.58%，将在2035年到期。凯德投资股价闭市上涨0.8%至2.51元。

*百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）宣布已完成铁道广场（The Rail Mall）的脱售。脱售所得净资金将用于偿还与铁道广场相关的未偿还债务，所剩资金将全部用于派发每单位1.85分的特别派息。加上上半年2.32分的每单位派息，今年迄今的每股派息额达4.17分。信托股价闭市上扬0.58%至0.87元。

*天阶控股（The Place Holdings）星期四闭市后透露，受中国经济和商业环境疲软影响，集团在北京的子公司无法与主要客户在管理服务费谈判中达成一致。由于管理服务费是子公司的主要收入来源，客户未续签管理服务协议带来的业务损失将对集团2024财年的业绩产生重大影响。天阶控股随后要求暂停交易。集团股价闭市维持在0.5分。

*中国光大水务（China Everbright Water）宣布，由公司领导的财团获得江苏省江阴临港工业废水处理厂及配套管网一期项目。不包括光大水务收取的运营管理服务费在内，合同总价值约4亿7300万人民币（约8720万新元）。公司股价收报0.235元，跌2.08％。