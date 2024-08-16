国大下周与学生对话 解决校园旅客人潮问题

为解决游客大量涌入校园的问题，新加坡国立大学将于下周与学生展开对话会，聆听学生的诉求，讨论如何解决问题。

根据国大学生会（NUSSU）星期四（8月15日）发出的声明，近期大量游客涌入校园，严重扰乱学生的学习，并影响他们的权益。因此，学生会号召全校学生于下星期三（21日）傍晚6时参与一场学生和校方管理层的对话会，让学生提出诉求，并建议解决方案。

学生会在声明里提出的方案包括要求国大只接受已登记的旅行团，旅行团必须在国大官网上预约，参观人数与时间必须根据学生反馈而调节，减少对学生的干扰。

第二，进入大学城（Utown）的旅游巴士必须注册获得通行证，无证进入的旅行团须立即被罚款并离开。未登记成为学生导游的学生私自带团得面临校方的纪律处分。

学生会也要求在用餐高峰时间段，校园食堂仅对国大学生和员工开放，需要一起用餐的学生和员工家属必须有学生或职员陪同才能进入。校园的班车恢复到疫情期间的管理方式，严格要求出示学生和员工证才可上车。成立学生执法团队，在高峰时段限制游客进入食堂和搭乘班车。

声明里也指出，国大在听取学生会反馈意见后，原本从5月开始解除门禁的中央图书馆（Central Library）和医学与科学图书馆（Medicine+Science Library，简称MSL），在本季度恢复门禁，只允许国大学生、教职员和图书馆会员进入，直至另行通知。国大其他图书馆则必须继续实施门禁，不对公众开放。

商学院三年级的学生Sky在受访时表示，对国大学生会迟至现在才做出回应感到失望。她说：“游客问题已经持续一个月，多数游客来自中国，而中国暑假大约两周后就结束，届时游客量也自然会减少，所以即便推行措施也难看出实际的效用。”

她也认为，校园大多数食堂都有好几个入口，因此她觉得限制外人进入食堂的建议，应该是最难执行的。

国大学生会主席黄梓玮回复《联合早报》询问时说，学生会在下周对话会结束后才会接受采访。