新加坡股市星期五早盘上涨1.09% 日经大涨逾3%

美国和新加坡利好经济数据，推动多个亚太和本地股市大涨。新加坡海峡时报指数星期五（8月16日）午盘截至中午12时16分上涨36.23点或1.09%，报3351.96点。最高点达3360.03点，最低点为3340.89点。

老虎证券市场策略师黄佳仁在接受《联合早报》采访时说，美国零售销售数据表现良好加上首请失业金人数下滑，打消了投资者对美国经济疲软的担忧。新加坡7月份非石油出口同比升15.7%，也为本地股市注入强心针。

虽然现在市场形势一片大好，但他还是建议大家分批入场。“除中东局势变幻莫测外，市场在美国大选年的9月和10月一般表现都相对疲软。此外，月底将公布的英伟达（Nvidia）业绩，也给市场带来带来不确定。”

亚太市场中，东京股市大涨3.32%，涨幅最大。强劲的美国经济数据和日元兑美元汇率下跌，使其基本收复了大部分月头暴跌的失地。

加拿大皇家银行资本市场部（RBC Capital Markets）亚洲汇率策略主管陈子天在一份报告中指出，虽然市场稳定后，日本央行可能再次考虑进一步使货币政策正常化。但最近日本股市暴跌和日元飙升带来的冲击，使日本央行可能不会在9月再次加息。

区域其他股市中，悉尼、首尔和香港均涨超1%，涨幅在1.02%至1.79%之间；上海和深圳则一升一降，前者涨0.09%，后者跌0.09%。

30只海指成份股中，19只上涨，10只下跌，一只持平。

涨幅居前的是星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC），前者上涨2.39%，报35.59元；后者起2.14%，报14.32元。

下跌幅度最大的是云顶新加坡（Genting Singapore）和新电信（Singtel），分别滑落1.81％和1.66%，报0.815元和2.97元。