NATAS旅游展开跑 中国旅游配套需求达疫情前三倍

在中国强劲文化输出的影响下，全国旅行社协会旅游展的中国旅游配套持续火热，需求达到疫情前的三倍。旅行社纷纷推出更独特的中国西北、西南等自然路线，以及时间更长的深度游体验，以迎合愈发年轻化的客户群体。

超级旅游总裁黄钰祥受访时说，相对于北京、上海、广州等城市或人为景点，我国的旅客越来越倾向于在旅游中追求小众与自然。中国热门旅游的景点转为西北如新疆，以及西南如云南、贵州、重庆。

“比如说重庆，疫情前几乎没人要去重庆，但是现在新加坡直飞重庆的航班从一趟增加到三趟。这是因为抖音、小红书的网红和短视频带火了许多中国景点如重庆的洪崖洞。而且重庆搭乘高铁就能到张家界、四川、贵州，也因此成为了热门的入境口岸。”

欧美假期（EU Hoildays）董事黄耀雄也指出，中国的旅游需求是疫情前的三倍，近年公司售卖的中国旅游配套占所有配套的40%。目前，公司仅仅在中国就开拓了多达50条线路，预计年底假期还是东北玩雪的配套比较热门。

“以往去中国的旅客都是老人居多，但是最近受到社交媒体的影响，旅客有年轻化的趋势，地点也转为新疆、云南、西藏。另一方面，中国也是最迟开放旅游的国家，人们已经去了日本、韩国，所有现在中国会比较受欢迎。”

一早前往全国旅行社协会（NATAS）旅游展排队的公众卢欣颖（50岁，律师）打算年底跟丈夫带两个儿子前往哈尔滨度假，她说：“旅行社的哈尔滨团除了去冰雪大世界，还有冰钓、堆雪人、雪球大战等有趣的活动，八天的价格大约在2000元，所以我让带儿子去体验这些项目。”

第60届NATAS旅游展8月16日至18日，在新加坡博览中心第4和第5展厅举行，共有超过40个参展商，包括旅行社、航空公司、游轮业者和官方旅游机构。旅游展从上午10时至晚上9时30分开放给公众免费入场。